‘Conexão Estadão’: ONU tem o poder de garantir a participação de Lula na eleição?

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 17, o Comitê de Direitos Humanos da ONU emitiu um comunicado “solicitando ao Brasil que tome todas as medidas necessários para que o candidato do PT à Presidência nas eleições 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava Jato, possa desfrutar e exercer seus direitos políticos, enquanto esteja na prisão, como candidato para as eleições presidenciais”.

Ainda no programa, o candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin rejeitou a possibilidade de aliança com o PT ou com o deputado Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno das eleições 2018. A mensagem foi divulgada após o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizer que não descarta uma aliança entre PT e PSDB para enfrentar Bolsonaro, no segundo turno.

