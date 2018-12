‘Conexão Estadão’: Onyx Lorenzoni se irrita com perguntas sobre caixa 2 e Coaf

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 07, alvo de uma investigação de caixa dois pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pediu trégua à imprensa, se irritou com perguntas dos jornalistas e abandonou uma entrevista coletiva após participar de um almoço com empresários do Lide (Grupo de Líderes Empresariais).

E ainda, a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro de colocar a Fundação Nacional do Índio (Funai) no novo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, pasta que será comandada pela pastora e advogada Damares Alves, causou indignação entre servidores da Funai ouvidos pelo Estadão. Damares é vista no órgão como uma defensora da atuação religiosa e missionária em aldeias indígenas.

