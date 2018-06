‘Conexão Estadão’: Rescaldo da aprovação da reforma da Previdência

A edição desta quinta-feira do ‘Conexão Estadão’ debateu os reflexos políticos e econômicos da aprovação do texto-base da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara.

Outro assunto foi a cassação do governador do Amazonas, José Melo (PROS), e do vice, Henrique Oliveira (Solidariedade), por compra de votos, o que manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral amazonense (TRE­AM) do ano passado.

Além disso, o programa tratou da 40ª fase da Lava Jato, a operação Asfixia, e do abaixo-assinado online que pede o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandovski.

O bate-papo, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, com participação de Roberto Godoy, Silvia Araújo, Andreza Matais e Marcelo de Moraes.

