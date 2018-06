‘Conexão Estadão’: Os achados na Papuda

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 18, a Polícia Civil, no Distrito Federal, fez buscas nas celas onde estão presos o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o ex-senador Luiz Estevão, na Penitenciária da Papuda, em Brasília, no âmbito da Operação Bastilha, e encontrou Pen Drives e itens do gênero alimentício, como chocolate. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, todas as informações sobre a Copa do Mundo com Paulo Favero, e os nossos correspondentes na Rússia.

