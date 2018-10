‘Conexão Estadão’: Os desafios de Jair Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 29, a eleição de Jair Bolsonaro (PSL) como novo presidente da República. O político venceu a eleição presidencial com 55% dos votos válidos, após passar todo o segundo turno como favorito. Depois de se firmar como candidato do antipetismo, Bolsonaro venceu em quatro das cinco regiões do País. Em termos proporcionais, sua maior vantagem foi registrada no Sul e no Centro-Oeste, onde teve 68% e 67%, respectivamente, contra 33% e 32% do adversário.

Também neste programa, João Doria, candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), foi eleito governador do Estado de São Paulo neste domingo, 28. Com a totalidade das urnas apuradas, Doria obteve 10.990.160 (51,75%) dos votos. Seu concorrente, Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), conquistou 10.248.653 (48,25%) dos votos.

