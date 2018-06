Conexão Estadão: Os desafios de Michel Temer até o final do ano

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 15, em que se comemora a Proclamação da República, analisou a declaração do presidente Michel Temer de que o brasileiro tem tendência para o autoritarismo. Ouça o podcast no player abaixo:

Além disso, o enviado especial do Estadão ao Chile, Pablo Pereira, trouxe as informações sobre as eleições no país. O candidato presidencial conservador Sebastián Piñera lidera na preferência do eleitorado para o pleito de 19 de novembro, seguido do senador Alejandro Guillier.

O programa também tratou de política municipal. O prefeito João Doria demitiu o prefeito regional de Casa Verde/Cachoeirinha Paulo Cahim que reclamou da falta de verba para limpar um piscinão da sua região, o que pode trazer problemas nos períodos chuvosos. Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários do repórter de política do Estadão Pedro Venceslau. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

