‘Conexão Estadão’: Os dramas de um governo que ainda não começou

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 12, mais da metade dos depósitos em espécie recebidos por Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-motorista do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, aconteceram no dia do pagamento dos funcionários da Assembleia Legislativa do Rio ou até três dias úteis depois.

E ainda, Jamil Chade, direto da Suiça, fala sobre as negociações entre Mercosul e União Européia. A líder alemã, Angela Merkel, afirmou a parlamentares que o novo governo brasileiro do presidente eleito Jair Bolsonaro tornará o tratado mais difícil de ser alcançado.

