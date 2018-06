‘Estadão Notícias’: Os impactos da greve geral no poder e na sociedade

O programa desta sexta-feira, 28, traz as repercussões da greve geral, com os impactos na política, economia, e na vida das pessoas.

Ouvimos as duas principais centrais sindicais do país (CUT e Força Sindical), que apesar da retórica parecida, adotam posturas diferentes em relação a agenda reformista do governo federal. O cientista político, Bruno Souza, acredita que as manifestações podem dar combustível para oposição frente a elas.

Do ponto de vista econômico, o diretor da Control Risks para o Brasil e o Cone Sul, Thomaz Fávaro, avalia como a paralisação será acompanhada pelos países vizinhos na América do Sul.

O “Estadão Notícias” traz também um resumo de todas as categorias que prometem paralisações hoje. Ouça, assine e compartilhe!