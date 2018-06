‘Conexão Estadão’: Papuda recebe mais um político

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 20, abordou a transferência do deputado Paulo Maluf (PP-SP) para as ‘dependências da Polícia Federal’, em Brasília. O deputado deve cumprir o mandado de prisão expedido pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário da Papuda. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu o ápice de aprovação na série histórica das pesquisas Barômetro Político Estadão-Ipsos, enquanto outros possíveis candidatos, como Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSC), sofrem desgaste na imagem. Em dezembro, Lula teve seu sexto mês seguido de melhora na avaliação, chegando a 45% de aprovação.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, e Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

