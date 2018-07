‘Conexão Estadão’: Partidos estudam apoio para presidenciáveis

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 17, as tratativas entre o pré-candidatos à Presidência para conseguir seduzir partidos que possam compor o palanque nos estados. Em alguns casos, a indecisão das siglas é tão grande que estudam apoiar figuras de frentes ideológicas diferentes, Lula e Jair Bolsonaro, como é o caso do PR.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau e Sílvia Araújo, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).