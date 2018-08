‘Conexão Estadão’: Pesquisas consolidam aumento de Lula e crescimento de Haddad

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 22, pesquisa Datafolha mostra que o deputado Jair Bolsonaro (PSL) tem 22% das intenções de voto e lidera a disputa pela Presidência, no cenário em que Lula (PT) é excluído da corrida. No cenário com Lula, o petista assume a liderança, com 39%, 20 pontos porcentuais a mais do que Bolsonaro, que fica na segunda posição com 19%.

Ainda no programa, O repórter Ricardo Leopoldo traz, direto de Nova York, que a juíza Pamela Chen, da Corte Federal do Brooklyn, condenou José Maria Marin a 48 meses de prisão pelos crimes cometidos na época em que foi presidente da CBF de 2012 a 2015.

