‘Conexão Estadão’: Pesquisas mostram segundo turno entre Bolsonaro e Haddad

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 26, a pesquisa realizada pelo Ibope para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que Jair Bolsonaro (PSL) estagnou no patamar de 27% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT) sobe para 21%

Ainda no programa, as semifinais da Copa do Brasil com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau e Roberto Godoy. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).