Conexão Estadão: Polícia Federal deve ser mais amena para Temer com novo diretor

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 20, analisou as declarações do novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, sobre a continuidade das investigações da Lava Jato e os atritos com o Ministério Público Federal. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, a novela da reforma da previdência. No fim de semana, Lula criticou o projeto, que classificou como prejudicial ao mais pobres. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu e chamou a fala do petista de populista.

O programa também tratou da condenação do senador Renan Calheiros pelo juiz federal Waldemar Carvalho, da 14ª Vara Federal, à perda de mandato e perda dos direitos políticos por 8 anos, por improbidade administrativa no caso da pensão paga a jornalista Mônica Veloso pela construtora Mendes Júnior. Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários do repórter de política do Estadão Pedro Venceslau e, em Brasília, Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com