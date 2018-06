‘Conexão Estadão’: Polícia Federal poderá fechar delação premiada

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 20, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 10 a 1, que a Polícia Federal pode negociar e firmar acordos de delação premiada. A maioria dos ministros propôs, no entanto, diferentes limites para a atuação da PF. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, todas as informações sobre a Copa do Mundo com Robson Morelli, e os nossos correspondentes na Rússia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).