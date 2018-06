‘Conexão Estadão’: Preso, Lula conseguirá ajudar um candidato do PT?

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 14, falou sobre o livro do Lula, onde ele admite que está pronto para ser preso. O livro “A Verdade Vencerá – o povo sabe por que me condenam”, assinado por ele, no qual se defende das acusações da Operação Lava Jato e faz um balanço a atual conjuntura política, será lançado na sexta-feira. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), barrou liminarmente a execução da pena de quatro réus que haviam sido condenados em 2.ª instância, no âmbito da Operação Catuaba – investigação sobre um suposto esquema de sonegação fiscal no setor de bebidas.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy e Pedro Venceslau. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com