‘Conexão Estadão’: Primeiro debate dos presidenciáveis deve expor estratégias das campanhas

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 09, em meio ao clima de incerteza nas campanhas sobre a eficiência de ataques diretos a adversários, o primeiro debate presidencial das eleições 2018 na televisão deverá ser permeado de críticas ao governo do presidente Michel Temer.

O debate não terá a presença do candidato do PT. Embalado pelo discurso de que Lula deveria estar presente no evento, o partido decidiu realizar uma transmissão paralela pela internet com Haddad.

Além disso, para acomodar dentro do orçamento o impacto com a previsão de reajuste de 16,38% no salário dos próprios ministros, o Supremo Tribunal Federal (STF) irá retirar parte das verbas que haviam sido programadas para a modernização dos sistemas de servidores, biblioteca robotizada e automação da TV Justiça.

