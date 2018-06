‘Conexão Estadão’: Privatização da Eletrobrás pode favorecer os consumidores

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 22, abordou a reação no meio econômico e político a informação sobre a proposta de privatização da Eletrobrás. A bolsa de São Paulo fechou o pregão com mais de 70 mil pontos, fato que não ocorria desde 2011. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a reforma política, e mais uma pegadinha no texto do relator Vicente Cândido (PT-SP). O deputado quer dar 90% de desconto para políticos e partidos em multas que receberam por irregularidades nas eleições.

