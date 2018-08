‘Conexão Estadão’: Proposta de Ciro Gomes de tirar nomes do SPC é viável?

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 14, o candidato do PDT Ciro Gomes voltou a rebater críticas de que sua proposta de limpar o nome dos brasileiros no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) seria “rasa”. Ciro tem defendido que o processo seria implantado por meio de negociações com os bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Ainda no programa, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, divulgou as diretrizes de seu programa de governo nas eleições 2018. Entre os objetivos de seu projeto, estão medidas como a unificação de ministérios importantes para a criação de uma pasta única na área econômica e a proteção jurídica do Estado para policiais que agirem em legítima defesa.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Sílvia Araújo, editora do Broadcast e, de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).