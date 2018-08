‘Conexão Estadão’: PT fecha o cerco pela candidatura de Lula

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 03, a vereadora do Recife Marília Arraes (PT) disse que vai acatar a decisão da direção partidária que decidiu sacrificar sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco nas eleições 2018 em nome de um acordo com o PSB do atual governador Paulo Câmara.

Além disso, a senadora Marta Suplicy comunicou ao presidente nacional do MDB, o também senador Romero Jucá, que nem será candidata a vice-presidente da República na chapa do ex-ministro Henrique Meirelles, nem disputará a reeleição para o Senado e nem mesmo ficará no MDB.

