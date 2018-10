‘Conexão Estadão’: PT quer Bolsonaro fora das eleições

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 18, o PT protocolou uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a inelegibilidade do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, entre outras medidas, em função do suposto esquema de propagação de notícias contra o partido pago por empresários. O PDT também prepara uma ação que pede cancelamento ou nulidade das eleições presidenciais de 2018.

Entrevistamos Renato Ribeiro de Almeida, doutor em direito do estado pela USP, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que esclareceu o que pode acontecer neste caso.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau e Sílvia Araújo, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).