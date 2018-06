‘Conexão Estadão’: PT reage com discurso raivoso

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 25, abordou a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que disse que não respeitará a decisão da Justiça. Em ato político que aprovou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, Lula conclamou os militantes a uma ofensiva nas ruas para defendê-lo e pregou o enfrentamento político. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, a Polícia Federal começa a se preparar para o momento em que terá que cumprir a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. Na alta cúpula da PF há preocupação sobre como proceder. Buscá-lo em casa de camburão teria a mesma repercussão de quando foi conduzido coercitivamente. Uma ideia é combinar com os advogados para que ele se apresente no local onde irá cumprir a pena.

