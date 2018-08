‘Conexão Estadão’: PT registra candidatura de Lula

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 15, o PT registrou a candidatura à Presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad de vice. Com a candidatura registrada, o partido agora tem até dia 17 de setembro para troca de candidato.

Ainda no programa, o candidato do PSDB à Presidência nas eleições 2018, Geraldo Alckmin, afirmou que prestar contas é um dever cotidiano dos agentes públicos e voltou a defender que suas campanhas eleitorais anteriores não infringiram a lei. O tucano compareceu a uma audiência no Ministério Público de São Paulo, que investiga um suposto repasse de R$ 10 milhões em forma de caixa dois da Odebrecht para suas campanhas em 2010 e 2014.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau e, de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).