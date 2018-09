‘Conexão Estadão’: PT tem até amanhã para indicar substituto de Lula na chapa presidencial

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 10, o prazo final para o PT apresentar o nome do substituto do ex-presidente Lula termina nesta terça-feira (11). Contudo, o partido ainda tenta reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a candidatura de Lula, ou, no mínimo, ganhar mais prazo para efetuar a troca.

Ainda no programa, os candidatos à Presidência da República levaram para o debate TV Gazeta/Estado/Jovem Pan/Twitter, realizado ontem, em São Paulo, a mensagem de repúdio à violência que dominou a campanha nos últimos dias após o atentado contra Jair Bolsonaro (PSL).

Esta edição do 'Conexão Estadão' tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau e Andreza Matais, editora da 'Coluna do Estadão'.