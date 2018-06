‘Conexão Estadão’: Qual a estratégia de Rodrigo Maia ao lançar uma pré-candidatura?

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 08, falou sobre o lançamento da pré-candidatura pelo DEM do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ). O que estaria por trás desse movimento do parlamentar? Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto impondo tarifas de 25% sobre a importação de aço e de 10% sobre a de alumínio, em uma cerimônia na Casa Branca. A tarifação entrará em vigor em 15 dias e não vale para o México e para o Canadá, que negociam com Washington uma revisão do Acordo de Livre Comércio da América do Norte.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Marcelo de Moraes, e de Brasília, Irany Tereza, do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

