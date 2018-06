‘Conexão Estadão’: Qual o cenário para as eleições após a desistência de Luciano Huck?

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 15, falou sobre o apresentador Luciano Huck que não sairá candidato na eleição presidencial deste ano. Huck vinha conversando com vários partidos sobre sua entrada no jogo eleitoral, mas desistiu de concorrer. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), afirmou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dará início à discussão oficial da reforma da Previdência no plenário da Casa na próxima terça-feira, 20, mesmo sem ter os 308 votos mínimos necessários para aprovar a matéria.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado, Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

