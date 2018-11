‘Conexão Estadão’: Quem vai ficar com o Ministério da Educação?

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 22, o nome do futuro ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro segue indefinido. Na quarta, 21 ,o educador Mozart Neves Ramos foi convidado pelo presidente eleito para assumir a pasta, mas a indicação provocou reação da bancada evangélica da Câmara. O diretor do Instituto Ayrton Senna tem uma visão diferente dos parlamentares a respeito do projeto Escola Sem Partido.

Um nome que agradaria a bancada evangélica no ministério da Educação, como informa o Estadão, é o do procurador regional da República do Distrito Federal, Guilherme Schelb. Na quarta, os parlamentares estiveram reunidos com Onyx Lorenzoni para reclamar da sugestão de Mozart Neves. Schelb é abertamente defensor do projeto Escola Sem Partido e já se posicionou favorável ao tema em comissão especial sobre o assunto em 2017. Ele também afirma ser contra “discussão de gênero” nas escolas.

