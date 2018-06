‘Conexão Estadão’: Raul Jungmann se torna figura central do governo Temer?

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 28, abordou as movimentações e o prestigio de Raul Jungmann na Segurança Pública. Nesta quarta-feira, o ministro anunciou que o orçamento da nova pasta para este ano será de R$ 2,7 bilhões e que os valores não serão contingenciados. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o Paris Saint-Germain confirmou que o atacante Neymar será operado para correção da lesão no pé direito. O procedimento, segundo o time francês, será realizado no Brasil, pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

