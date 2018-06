‘Conexão Estadão’: Recall para presidente

Nesta quarta-feira, o Conexão Estadão abordou o texto aprovado na CCJ do Senado, que cria a possibilidade de revogação, por parte dos eleitores, do mandato de presidente da República.

Além disso, o programa falou sobre a sessão do STF que iniciou o julgamento da manutenção do ministro Edson Fachin como relator da delação do grupo J&F.

O ‘Conexão Estadão’, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília.

O programa também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3FM).