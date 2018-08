‘Conexão Estadão’: Registro de Lula já tem pedidos de impugnação

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 16, o registro da candidatura do ex-presidente Lula já tem 6 pedidos de impugnação. Ainda não há data para que estes pedidos sejam julgados pelo relator, no Tribunal Superior Eleitoral, e quais os ritos pelos quais terão que passar.

Ainda no programa, o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, principal assessor econômico do Partido Novo, do candidato à Presidência João Amoêdo, disse que a privatização da Petrobrás é um processo inevitável, em sabatina promovida pelo Estadão e FGV.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau e, de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).