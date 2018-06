‘Conexão Estadão’: Relator dá parecer a favor de denúncia contra Temer na CCJ da Câmara

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 11, tratou do parecer do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que se mostrou favorável à admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Em seu voto, o relator entendeu que há indícios “sérios” e “suficientes” para que a Casa autorize a instauração da ação penal, por corrupção passiva, contra o chefe do Executivo.

Outros assuntos do programa foram a reforma trabalhista, que tem votação marcada para amanhã (11) no Senado, e a reunião do PSDB em São Paulo para discutir possível desembarque do governo Temer.

O bate-papo, apresentado por Gustavo Lopes, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, na edição de hoje com participação de Roberto Godoy, Silvia Araújo e Marcelo de Moraes. O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com