‘Conexão Estadão’: Relator pró-Temer gera constrangimentos na Câmara

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 29, abordou as declarações do relator da denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que se declara isento para produzir um documento sobre o tema. No entanto, em entrevista ao Estadão/Broadcast, Andrada voltou a criticar a delação premiada dos executivos da JBS, que baseia parte da nova denúncia. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a queda do desemprego. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,6% no trimestre encerrado em agosto deste ano, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua divulgados pelo IBGE. O resultado de agosto representa a quarta queda mensal seguida da taxa de desemprego no País. No entanto, a população sem trabalho ainda soma 13 milhões de pessoas em todo o País.

