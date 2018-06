‘Conexão Estadão’ repercute ataque em Nova York

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 31, repercute o ataque em Nova York. Um homem, que conduzia uma picape, invadiu uma ciclovia no sul de Manhattan em alta velocidade, atropelou várias pessoas até bater seu veículo contra um ônibus escolar. O repórter Ricardo Leopoldo, da Agência Estado, traz todas as informações direto do local onde ocorreu o atentado. Ouça no player abaixo:

Outro assunto do programa é a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender a transferência do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral para o presídio federal em Mato Grosso. Além disso, o podcast analisa a frente de partidos defendida por João Doria para combater Lula e Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Silvia Araújo e, em Brasília, Caio Junqueira. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).