‘Conexão Estadão’ repercute o pronunciamento de Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira (18) analisou o pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, hoje à tarde, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na fala, o peemedebista afirmou que não renunciará ao cargo e que não tem medo de delação premiada.

O discurso de Temer foi motivado pelo vazamento de parte do conteúdo da delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. As delações já foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal.

O programa, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas do Estadão em São Paulo e Brasília, com participação de Roberto Godoy, Sílvia Araújo e Marcelo de Moraes.

