O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 10, abordou as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o financiamento público de campanha e o ‘distritão.

O programa também destacou as declarações do presidente Michel Temer sobre a economia do país.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com