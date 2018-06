‘Conexão Estadão’: Romero Jucá enfrenta sua primeira ação penal

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 13, falou sobre a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que aceitou a denúncia contra o senador Romero Jucá (MDB-RR), tornando o parlamentar réu no âmbito das investigações relativas a Odebrecht. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o presidente Michel Temer afirmou que a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro poderá não ser mais necessária em setembro e que, por isso, a discussão sobre a reforma da Previdência no Congresso poderá ser retomada nesse mês.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

