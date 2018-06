‘Conexão Estadão’: Saída de Rodrigo Maia dificulta aprovações na Câmara

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 29, abordou a nova presidência da Câmara dos Deputados que é comandada por André Fucuca (PP-MA). O deputado assumiu o lugar de Rodrigo Maia, que ocupa a presidência durante a viagem de Michel Temer para a China. Um dos desafios é tentar colocar a reforma política na pauta. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a delação do operador financeiro Lúcio Funaro que chegou ao gabinete do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nas conversas com a PGR, Funaro detalhou sua atuação como operador financeiro do PMDB da Câmara dos Deputados.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com