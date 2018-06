‘Conexão Estadão’: Senado adia definição sobre Aécio, mas Supremo deve manter a decisão

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 28, abordou o adiamento, por parte do Senado, da definição sobre o futuro do senador Aécio Neves (PSDB-MG) na Casa. A votação em plenário deve ocorrer na semana que vem, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a decisão sobre o afastamento e recolhimento noturno do parlamentar. O assunto pode acirrar ainda mais a relação entre os poderes. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a escolha do relator da segunda denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ). O presidente Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) optou por Bonifácio Andrada (PSDB-MG). Aliado de Temer, a escolha do parlamentar causou mal-estar dentro do PSDB, que não queria a relatoria do caso.

Interatividade

