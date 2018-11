‘Conexão Estadão’: Sérgio Moro aceita convite para superministério da Justiça de Jair Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 01, o juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para comandar o superministério da Justiça, ampliado e com órgãos de combate à corrupção, que estão atualmente em outras pastas, como a Polícia Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O magistrado anunciou que vai implementar ‘forte agenda anticorrupção e anticrime’. Pelo Twitter, Jair Bolsonaro confirmou Sérgio Moro na Justiça. “O juiz federal Sérgio Moro aceitou nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anti-corrupção, anti-crime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis será o nosso norte!”

(Foto: MAURO PIMENTEL / AFP))