‘Conexão Estadão’: situação de Cristiane Brasil pode se complicar após vídeo divulgado

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 29, falou sobre um vídeo da deputada federal indicada para comandar o Ministério do Trabalho, Cristiane Brasil (PTB-RJ), a bordo de uma lancha, acompanhada de amigos em trajes de banho, no qual se defende da acusação de ter respondido a ações trabalhistas movidas por dois ex-funcionários que trabalharam com ela. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, a participação do presidente Michel Temer no programa do apresentador Sílvio Santos. Na entrevista, Temer ressaltou “a importância das ‘colegas de trabalho’ sensibilizarem os deputados” para que eles votem a reforma da Previdência.

