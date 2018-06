‘Conexão Estadão’: Situação de Lula é cada vez mais delicada

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 09, abordou o ultimato dado pelo juiz federal Sérgio Moro a defesa de Lula. O magistrado pediu ao ex-presidente ‘esclarecer expressamente’ se tem os originais dos recibos do aluguel do apartamento 121, do edifício Hill House, em São Bernardo do Campo (SP). O imóvel é vizinho ao que mora o petista e um dos pivôs de ação penal na qual Lula é réu por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram os desentendimentos entre João Doria e políticos do PSDB. Além disso, a popularidade do prefeito de São Paulo caiu, segundo pesquisa Datafolha. O resultado pode ter levantado um sinal amarelo em relação a candidatura para a Presidência da República.

