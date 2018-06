‘Conexão Estadão’: Situação do procurador Rodrigo Janot se complica com caso JBS

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 11, abordou a prisão do empresário Joesley Batista, da JBS, e do diretor da empresa Ricardo Saud. Os dois já estão em Brasília, e ficarão na carceragem da Polícia Federal de forma preventiva. Além disso, a justiça suspendeu o acordo de leniência da J&F, que seria o “perdão” dado à empresa. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram mais uma denúncia contra o ex-presidente Lula e mais seis pessoas. Os envolvidos são acusados de corrupção na elaboração e edição da MP 471, que prorrogou incentivos fiscais a montadoras instaladas no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com