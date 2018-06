‘Conexão Estadão’: STF arquiva investigação sobre seus ministros

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 21, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, informou que a investigação aberta para apurar menções feitas pelo empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saud a integrantes da Suprema Corte não encontrou indício de participação de ministros em “qualquer ato ilícito”. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, todas as informações sobre a Copa do Mundo com Marcius Azevedo, e os nossos correspondentes na Rússia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).