‘Conexão Estadão’: STF reage à fala de Eduardo Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 22, sem citar nominalmente o deputado Eduardo Bolsonaro, que criou polêmica ao dizer que bastaria apenas “um soldado e um cabo” para fechar o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes disse hoje que as declarações do deputado são “absolutamente irresponsáveis” e defendeu que a Procuradoria-Geral da República abra uma investigação contra o parlamentar por crime tipificado na lei de segurança nacional.

Além disso, o Facebook removeu hoje, um grupo de 68 páginas e 43 contas da rede social que, juntas, formavam a maior rede pró-Bolsonaro da internet.

