‘Conexão Estadão’: STF rejeita denúncia contra Jucá e manda Picciani para casa

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 27, falou sobre a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que rejeitou, por unanimidade, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Romero Jucá (MDB-RR) e o empresário Jorge Gerdau no âmbito da Operação Zelotes. Jucá é acusado de, nos anos de 2010 e 2014, ter recebido vantagem indevida de R$ 1,333 milhão paga mediante diversas doações oficiais feitas por Gerdau. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o editor de Esportes Robson Morelli comentou a vitória do Brasil sobre a Alemanha, em Berlim, por 1 a 0. O jogo foi o primeiro reencontro das duas seleções após o 7 a 1 na Copa do Brasil, em 2014.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

