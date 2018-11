‘Conexão Estadão’: STF retoma julgamento sobre Indulto de Natal

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 28, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento da ação que questiona a validade das regras do indulto concedido pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2017. À época, o decreto permitia a concessão do perdão de pena para crimes como peculato, corrupção, tráfico de influência, os praticados contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, que poderia beneficiar condenados pela Operação Lava Jato.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela constitucionalidade do Indulto de Natal de 2017 e abriu divergência em relação ao ministro Luís Roberto Barroso, que quer manter os crimes de colarinho branco excluídos da concessão do benefício.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação Emanuel Bomfim e comentários de José Nêumanne Pinto e José Fucs, além das participações do professor da Faculdade de Direito da FAAP, Luiz Amaral, e da correspondente do Estadão, Beatriz Bulla. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).