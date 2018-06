‘Conexão Estadão’: Supremo solta José Dirceu

A edição desta terça-feira do ‘Conexão Estadão’ debateu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de soltar o ex-ministro José Dirceu. O programa também tratou do início das discussões sobre a reforma da Previdência na comissão especial da Câmara.

O bate-papo, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, entre eles, Roberto Godoy, Silvia Araújo, Andreza Matais e Marcelo de Moraes. Ouça, assine e compartilhe!

O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda à sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3FM).