‘Conexão Estadão’: Tarcísio Gomes de Freitas será ministro da Infraestrutura de Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 27, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou o nome de Tarcísio Gomes de Freitas para comandar o Ministério da Infraestrutura. O indicado é consultor legislativo da Câmara dos Deputados e já foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Dois generais chegaram a ser cotados para a pasta. O general Oswaldo Ferreira recusou o cargo por motivos pessoais. Nesta semana, a equipe de Bolsonaro chegou a estudar o nome do general do Exército Joaquim Maia Brandão Júnior.

