Conexão Estadão: Temer acolhe membro da ‘tropa de choque’ dentro do governo

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 21, analisou a recondução do presidente licenciado da Assembléia Legislativa do Rio, Jorge Picciani, e de outros dois deputados para a prisão, após os parlamentares cariocas. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, a apreciação do Supremo Tribunal Federal sobre o foro privilegiado. A tendência do STF é a de que prevaleça o entendimento defendido pelo ministro Luís Roberto Barroso, de que os políticos só terão direito ao foro privilegiado se o crime do qual forem acusados tiver sido cometido no exercício do mandato e for relacionado ao cargo que ocupam.

O programa também tratou da informação da “Coluna do Estadão” de que a bancada do PMDB definiu que o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) vai ser o indicado pelo partido para substituir o ministro Antonio Imbassahy na Secretaria de Governo. Oficialmente, o PMDB diz que Temer ainda não se posicionou sobre a troca na Secretaria de Governo. Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado e, em Brasília, Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

