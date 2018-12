‘Conexão Estadão’: Temer decide extraditar Cesare Battisti

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 14, o presidente Michel Temer decidiu nesta sexta-feira extraditar o italiano Cesare Battisti, condenado na Itália por quatro assassinatos nos anos 1970, e com ordem de prisão cautelar determinada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal.

E ainda, a Justiça de Goiás decretou a prisão preventiva de João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Ele é acusado de abuso sexual por mulheres que buscaram atendimento na casa. Relatos reunidos até o momento indicam que, depois da sessão, o médium ofereceria para as supostas vítimas atendimento particular, momento em que os abusos seriam cometidos.

