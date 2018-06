‘Conexão Estadão’: Temer desanimou em relação à reforma da Previdência?

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 02, falou sobre a entrevista que o presidente Michel Temer deu, com exclusividade, para o Estadão/Broadcast. Com dificuldade em conseguir apoio para aprovar a reforma da Previdência, Temer disse que já fez sua parte e que é preciso convencer a população para ter apoio do Congresso à proposta, principal pilar de sua agenda de ajuste fiscal. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o juiz federal Bruno Apolinário decidiu suspender os efeitos da decisão da 10° Vara do Distrito Federal que ordenou no último dia 25 a apreensão do passaporte do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. A decisão de hoje, determinou a devolução do passaporte ao petista e a exclusão de seu nome no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos da Polícia Federal.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Gustavo Lopes e comentários da editora do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, e de Brasília, Caio Junqueira, coordenador de política. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com